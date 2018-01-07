Патриарх Кирилл в канун Рождества желает мира народам земли

В канун Рождества Христова Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал мира и благополучия в наступившем году народам всей планеты.

«Сейчас мы переживаем особый период: скорби не ушли из мира, ежедневно мы слышим о войнах», — говорится в рождественском послании Патриарха к духовенству и пастве.

Однако же, по словам предстоятеля Русской Православной Церкви, «мир существует вопреки силам зла, а человеческая любовь, семейные ценности — вопреки невероятным усилиям окончательно их разрушить, осквернить и извратить».

«Вера в Бога жива в сердцах большинства людей. А Церковь наша, несмотря на десятилетия гонений в недавнем прошлом и на запущенные механизмы подрыва ее авторитета в настоящем, была, остается и всегда будет местом встречи со Христом», — считает Патриарх Кирилл.

Он верит, что, пройдя через нынешние испытания, народы исторической Руси сохранят и обновят свое духовное единство, станут материально процветающими и социально благополучными.

Обращаясь к чадам Русской Церкви в канун Рождества, Патриарх призвал их по примеру волхвов принести дары родившемуся Спасителю мира, и главным даром, считает он, может стать наше сердце.

«Отдать сердце Богу — значит посвятить Ему свою жизнь. Это посвящение не требует от нас отречения от всего, что у нас есть. Мы призваны лишь удалить из сердца то, что мешает Божиему присутствию в нем. Когда все помышления заняты лишь собственным «я», когда в сердце нет места ближнему, тогда и Господу нет в нем места. Присутствие же ближнего в сердце зависит прежде всего от нашей способности переживать боль другого человека и откликаться на нее делами милосердия», — убежден Патриарх, по мнению которого Рождество Христово стало «центральным событием человеческой истории».

«Да будет этот год для народа нашего, для народов исторической Руси и всех народов земли годом мирным и благополучным. Пусть родившийся в Вифлееме Богомладенец поможет нам обрести надежду, побеждающую страх, и через веру почувствовать силу преображающей человеческую жизнь Божественной любви», — говорится в Патриаршем послании.

Источник: Интерфакс