Патриарх Кирилл предложил будущим архиереям РПЦ служить на Новой Земле

Патриарх Кирилл предложил будущим архиереям РПЦ служить на Новой Земле

Август 20, 2018

Будущим архиереям Русской Православной Церкви, возможно, придется служить на Новой Земле — устроить такую проверку и закалку священнослужителям и монахам, желающим сделать церковную карьеру, предложил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Давайте кандидатов в архиереи сюда посылать. Чтобы они понимали, что такое мир божий и пастырская работа в условиях Крайнего севера. Нужно, чтобы в этих местах был такой принцип замещение вакансий, особенно для тех, кто очень хочет сделать церковную карьеру. Пожалуйста — только вначале пять лет на Новой Земле», — сказал Патриарх управляющему делами Московской патриархии митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию, сопровождающему его в поездке по Новой Земле.

По словам Предстоятеля , в полевых условиях можно будет оценить возможности священнослужителей и монашествующих, их веру, любовь к людям, способность преодолевать трудности.

«Попросил бы вас подготовить программу направления священнослужителей в отдаленные приходы Русской Православной Церкви без указания, на какой срок. Каждый, приезжая сюда, должен просто придать себя в руки божие. Служение в таких местах — это проверка и закалка человека», — подчеркнул предстоятель, обращаясь к митрополиту.

Он также отметил, что считает своим долгом посещать самые отдаленные уголки отечества. «Здесь видно, как люди живут. Эти поездки меня очень обогащают. Здесь я открываю то, что из московского кабинета никогда бы не увидел и не понял… Здесь встречаешься с людьми мужественными и ежедневно совершающими подвиг, сталкиваясь с физическими, климатическими, бытовыми трудностями. Надеюсь, что церковная жизнь будет укрепляться здесь «, — отметил Патриарх.

С архипелага Новая Земля начал пятидневную поездку по ряду северных епархий — Нарьян-Марской, Великоустюжской и Котласской, в завершение визита на Крайний он посетит Соловецкий монастырь.

 

Источник: РИА Новости

Фото — foto.patriarchia.ru

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