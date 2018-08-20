Патриарх Кирилл предложил будущим архиереям РПЦ служить на Новой Земле

Будущим архиереям Русской Православной Церкви, возможно, придется служить на Новой Земле — устроить такую проверку и закалку священнослужителям и монахам, желающим сделать церковную карьеру, предложил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Давайте кандидатов в архиереи сюда посылать. Чтобы они понимали, что такое мир божий и пастырская работа в условиях Крайнего севера. Нужно, чтобы в этих местах был такой принцип замещение вакансий, особенно для тех, кто очень хочет сделать церковную карьеру. Пожалуйста — только вначале пять лет на Новой Земле», — сказал Патриарх управляющему делами Московской патриархии митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию, сопровождающему его в поездке по Новой Земле.

По словам Предстоятеля РПЦ, в полевых условиях можно будет оценить возможности священнослужителей и монашествующих, их веру, любовь к людям, способность преодолевать трудности.

«Попросил бы вас подготовить программу направления священнослужителей в отдаленные приходы Русской Православной Церкви без указания, на какой срок. Каждый, приезжая сюда, должен просто придать себя в руки божие. Служение в таких местах — это проверка и закалка человека», — подчеркнул предстоятель, обращаясь к митрополиту.

Он также отметил, что считает своим долгом посещать самые отдаленные уголки отечества. «Здесь видно, как люди живут. Эти поездки меня очень обогащают. Здесь я открываю то, что из московского кабинета никогда бы не увидел и не понял… Здесь встречаешься с людьми мужественными и ежедневно совершающими подвиг, сталкиваясь с физическими, климатическими, бытовыми трудностями. Надеюсь, что церковная жизнь будет укрепляться здесь «, — отметил Патриарх.

С архипелага Новая Земля Патриарх Кирилл начал пятидневную поездку по ряду северных епархий — Нарьян-Марской, Великоустюжской и Котласской, в завершение визита на Крайний Север он посетит Соловецкий монастырь.

Источник: РИА Новости

Фото — foto.patriarchia.ru