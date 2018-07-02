Патриарх Кирилл посетит Екатеринбург в дни столетия расстрела царской семьи

Предстоятель Русской Православной Церкви посетит Екатеринбургскую митрополию в дни столетия расстрела царской семьи.

«С 14 по 17 июля патриарх Московский и всея Руси Кирилл будет находиться в Екатеринбурге, где совершит значимые богослужения», — сообщил журналистам пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

По его словам, в эти же дни здесь состоится очередное заседание Священного Синода.

«Проведение регулярного заседания Священного Синода в Екатеринбурге подчеркнет важность воспоминания событий расстрела царской семьи и начала гонений на Русскую церковь в 1918 году», — отметил священник.

При этом он затруднился ответить на вопрос, будет ли на предстоящем Синоде затронута тема признания «екатеринбургских останков». «Повестка заседаний Священного Синода закрыта, о результатах мы узнаем по итогам его работы», — сказал пресс-секретарь патриарха корреспонденту «Интерфакс-Религия».

В ходе поездки в Екатеринбургскую митрополию патриарх совершит богослужения в Екатеринбурге и посетит Алапаевск, где состоится великое освящение храма Святых Царственных Страстотерпцев и лития у Алапаевской шахты, где приняли мученическую кончину святая великая княгиня Елизавета Федоровна Романова и другие члены династии.

Предстоятель Русской Церкви совершит Божественную литургию у Храма-на Крови, а затем возглавит шествие ночного крестного хода до монастыря Святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина яма в ночь с 16 на 17 июля.