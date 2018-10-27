Патриарх Кирилл помолился об упокоении Николая Караченцова

Глава Русской Церкви совершил заупокойную молитву об актере на Литургии в Новодевичьем монастыре, сообщил журналистам пресс-секретарь Патриарха священник Александр Волков.

Артист театра и кино Николай Караченцов скончался 26 октября за день до своего 74-летия в Московской городской онкологической больнице. У актера отказали почки. Прощание с народным артистом РСФСР пройдет 29 октября в “Ленкоме” с 10:00 до 13:00. Панихида начнется в 12:00. Время и место похорон артиста пока согласовываются.

Источник: Православие и мир