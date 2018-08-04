Патриарх Кирилл полетит к Патриарху Варфоломею для обсуждения проблемы украинской автокефалии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в конце августа отправится в Константинополь для встречи с Вселенским Патриархом Варфоломеем. Об этом сообщает английская версия сайта «Православие.ру».

Два предстоятеля соберутся для обсуждения актуальной проблемы автокефалии Украинской Православной Церкви, которую готовится провозгласить Константинопольский патриархат.

Президент и парламент Украины официально обратились к Вселенскому Патриарху за предоставлением томоса об автокефалии в апреле нынешнего года. После этого Священный Синод Константинопольской Церкви отправил свои делегации в Поместные Православные Церкви по всему миру, чтобы обсудить данный вопрос.

Митрополит Прусский Элпидифор недавно заявил, что цель переговоров — прояснить то, что Константинополь называет информационной кампанией со стороны РПЦ против Вселенского Патриархата, хотя никаких подробностей официально представлено не было.

Атмосфера между двумя Церквами тяжела, поскольку Константинополь сейчас утверждает, что Украина является его канонической территорией, хотя в 1685 году она была передана Московскому Патриархату. Русская Церковь в свою очередь ответила, что нет абсолютно никаких документальных доказательств для претензии Константинополя.