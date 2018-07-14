Патриарх Кирилл: Память о трагической смерти царской семьи послужит переосмыслению истории

Патриарх Кирилл: Память о трагической смерти царской семьи послужит переосмыслению истории

Июль 14, 2018

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что о трагической смерти царской семьи послужит переосмыслению истории.

Об этом глава Русской Церкви заявил в Екатеринбурге, куда он прибыл на  фестиваль  “Царские дни”, посвященный памяти убитого 100 лет назад последнего российского императора Николая II и его семьи, передает Правмир со ссылкой на ТАСС.

“Хотелось бы выразить надежду на то, что воспоминания об этих трагических событиях помогут тем, кто еще не сумел переосмыслить историю, сделать это. И чтобы результатом этого переосмысления было бы возрастание нашего общего согласия, общенационального согласия и примирения”,  – отметил .

Во время своего визита Предстоятель планирует посетить Храм-на-Крови, построенный на месте Ипатьевского дома, где была расстреляна . Кроме того он возглавит синодальное заседание,  посвященное трагической годовщине и совершит чин великого освящения храма Феодоровской иконы Божией Матери в монастыре Новомучеников и Исповедников в Алапаевске.  В ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге состоятся главные богослужения “Царских дней”, а Патриарх возглавит крестный ход длиной 21 км к Ганиной Яме, где большевики уничтожали после казни тела Романовых.

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