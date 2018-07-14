Патриарх Кирилл: Память о трагической смерти царской семьи послужит переосмыслению истории

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что память о трагической смерти царской семьи послужит переосмыслению истории.

Об этом глава Русской Церкви заявил в Екатеринбурге, куда он прибыл на фестиваль “Царские дни”, посвященный памяти убитого 100 лет назад последнего российского императора Николая II и его семьи, передает Правмир со ссылкой на ТАСС.

“Хотелось бы выразить надежду на то, что воспоминания об этих трагических событиях помогут тем, кто еще не сумел переосмыслить историю, сделать это. И чтобы результатом этого переосмысления было бы возрастание нашего общего согласия, общенационального согласия и примирения”, – отметил Патриарх Кирилл.

Во время своего визита Предстоятель РПЦ планирует посетить Храм-на-Крови, построенный на месте Ипатьевского дома, где была расстреляна царская семья. Кроме того он возглавит синодальное заседание, посвященное трагической годовщине и совершит чин великого освящения храма Феодоровской иконы Божией Матери в монастыре Новомучеников и Исповедников в Алапаевске. В ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге состоятся главные богослужения “Царских дней”, а Патриарх возглавит крестный ход длиной 21 км к Ганиной Яме, где большевики уничтожали после казни тела Романовых.