Патриарх Кирилл обсудил по телефону с Папой Римским удары по Сирии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил журналистам, что провел телефонный разговор с Папой Римским Франциском в связи с ракетными ударами США и их союзников по Сирии.

«Христиане не могут оставаться в стороне от всего, что происходит в Сирии… Сирия, Ближний Восток — это то место, где возникло христианство, и такие страшные конфликты, которые сегодня терзают сирийскую землю, не могут не создавать угрозы, в том числе и для христианского присутствия. Ну и, кроме того, совершенно очевидно, что страдают люди. А послание Церкви миру всегда связано с провозглашением мира и справедливости между людьми. Так вот, молчать невозможно, когда происходит то, что сегодня происходит в Сирии. Нужно сделать всё, чтобы остановить кровопролитие», — сказал он.

Разговор состоялся по инициативе Патриарха Кирилла. Он также сообщил, что позже обсудил со всеми Патриархами Ближнего Востока эту же тему. Говоря о диалоге с Папой Франциском, он уточнил, что они говорили о том, что христиане «должны повлиять на ситуацию таким образом, чтобы прекратились насилие и война, это был такой ярко выраженный миротворческий диалог».

Патриарх отметил, что возможности Церкви ограничены, хотя «она может влиять, в том числе на представителей политического мира и на общественность, давая какие-то правильные координаты для миротворческого процесса». «Самое главное, что у Церкви нет никаких политических целей, она вне всякого политического контекста и политической борьбы, и это дает нам возможность разговаривать со всеми, что в условиях конфликта вообще большое дело», — заключил предстоятель РПЦ.

Пресс-секретарь Патриарха священник Александр Волков уточнил, что беседа Патриарха и Понтифика длилась 15 минут, и в результате они «договорились о продолжении конструктивного диалога в ближайшие часы и завтра». «Мы уверены в том, что результаты будут достигнуты, и мы вам о них дополнительно сообщим», — заверил он.

После беседы с Франциском Патриарх позвонил Константинопольскому Патриарху Варфоломею, а также Патриархам Антиохийской, Александрийской и Иерусалимской Церквей. Собеседники поддержали инициативу Патриарха «по всеобщему объединительному движению всех христиан для возможного умиротворения той ситуации, которая сейчас существует в отношении Сирии», добавил Волков. Лидеры Православных Церквей, по его словам, выработают «общий подход» к текущей ситуации и «будут совместно реагировать на гуманитарный кризис в Сирии, который возник в связи с ракетными ударами США и коалиции».

Напомним, что США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Всего было выпущено более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийскими ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

РИА-НОВОСТИ