Патриарх Кирилл написал предстоятелям всех Поместных Церквей о ситуации на Украине

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл письменно проинформировал предстоятелей всех поместных православных церквей о церковной ситуации на Украине и предложил начать ее общеправославное обсуждение, сообщил РИА Новости замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата Николай Балашов.

Всего в мире 15 православных церквей, Русская — крупнейшая.

«В письмах изложена позиция Русской православной церкви по вопросу о так называемой украинской автокефалии и о возможных негативных последствиях действий Константинопольского патриархата для единства вселенского православия. Также в них содержится предложение предпринять усилия для начала общеправославного обсуждения сложившейся ситуации», — сказал протоиерей.

Ранее с предложением инициировать всеправославное обсуждение действий Константинопольского патриархата на Украине выступил синод Русской церкви.

Ранее Константинопольский патриархат «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии» назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а «экзархов» Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический «разрыв дипломатических отношений» с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения Русской церкви с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Синоды РПЦ, Русской православной церкви за рубежом и УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата.