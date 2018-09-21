Патриарх Грузии призвал духовенство воздержаться от политических заявлений о предстоящих президентских выборах

Патриарх Грузии Илия Второй обратился к духовенству страны с просьбой воздержаться от политических заявлений в связи с приближающимися президентскими выборами.

«К сожалению, некоторые духовные лица в связи с приближающимися выборами делают заявления политического содержания и вместе с тем публично некорректно отзываются в отношении того или иного политического лица», — говорится в заявлении патриарха, распространенном в четверг.

«Церковь всегда была и будет политически нейтральной, объединительной силой нации, и не бросайте тень на нее и самих себя», — говорит патриарх.

В последние дни в грузинских СМИ появились заявления нескольких митрополитов, которые призывали не голосовать на выборах за независимого кандидата, поддерживаемого правящей партией «Грузинская мечта» Саломе Зурабишвили. Президентские выборы в Грузии назначены на 28 октября.

Источник: Интерфакс