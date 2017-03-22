Патриарх Феофил поблагодарил мусульман за помощь в реставрации Кувуклии

Патриарх Иерусалимский Феофил в ходе торжественной церемонии освящения отреставрированной Кувуклии — часовни над Гробом Господним в Иерусалиме — поблагодарил всех благотворителей за оказание финансовой помощи восстановлению святыни.

В их числе он назвал короля Иордании Абдаллу II ибн Хусейна, главу Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса и премьер-министра Греции Алексиса Ципраса.

«Мы благодарим вас за это значительное благодеяние», — сказал патриарх.

По словам главы Иерусалимской Православной Церкви, восстановление часовни касается не только православных, «но и всего мира». Святыню, как отметил он, сохранили для будущих поколений.

Реставрация часовни заняла девять месяцев. Стоимость восстановления святыни – четыре миллиона евро. Однако специалистам предстоит отреставрировать еще всю дренажную систему храма Гроба Господня. Для этого, по словам ученых, понадобится еще десять месяцев и шесть миллионов евро.

В своем нынешнем виде Кувуклия была возведена в 1810 году внутри храма Гроба Господня над пещерой, которая почитается верующими как место погребения и воскресения Иисуса Христа. Святыня находится под опекой Иерусалимской, Армянской и Римско-Католической Церквей, которые дали добро на первую в истории ее реставрацию. Работы велись силами специалистов из Национального технического университета в Афинах.

Источник: РИА Новости