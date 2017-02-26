Патриарх Александрийский Феодор II посвятил первых диаконисс

В праздник святого мученика Феодора Тирона, когда Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II праздновал свои именины, в церкви святого Николая при миссионерском центре Колвези (Конго) была совершена праздничная Божественная литургия, сообщает Basilica.ro.

В конце богослужения предстоятель Александрийской церкви посвятил в диакониссы несколько женщин, которые будут помогать в миссионерской деятельности Катангской митрополии (епархия Александрийской Церкви в Конго), особенно в таинстве Крещения взрослых, венчания, а также в катехизической деятельности Церкви.

Это первый пример посвящения диаконисс в истории Африканских миссий.

Священный Синод Александрийского Патриархата возродил институт диаконисс в ноябре 2016 года. В церковных святцах известны несколько женщин, которые несли диаконское служение — святая мученица Татиана (25 января), святая Олимпиада Константинопольская (7 августа) и святая Фива Кенхрейская (Коринфская) (16 сентября).



Диакониссы

Институт диаконисс возник во времена апостолов, т.к. исполнение обязанностей диакона одними мужчинами во многих случаях было сопряжено с неудобствами. Диаконисы приготовляли женщин к принятию крещения, объясняли им значение отдельных священнодействий чинопоследования, вопросов и ответов, задаваемых по время его совершения, обучали поведению после совершения таинства, помогали священнослужителям во время самого крещения, исполняли поручения епископов, посещая больных и бедных женщин, стоя у дверей храма, размещали входящих женщин по порядку и следили за их поведением по время богослужения.

В Апостольских постановлениях (IV в.) сохранились остатки очень древнего чина посвящения диаконисс. Таким образом, в первые века христианства диаконисы причислялись к клиру и посвящались через особое рукоположение. Об этом сохранилось 19-е правило I Вселенского собора. Матвей Властарь (XIV в.) свидетельствует, что во время посвящения диакониссы епископ, сняв омофор, возлагал на ее шею диаконский орарь, который она носила обоими концами вперед. Причащались диакониссы после диаконов, приняв чашу из рук епископа, они сами ставили ее на престол.

В Средние века чин диаконисс в Восточной церкви перестал существовать, вытесненный монашествующими женщинами.

Источник: Rublev.com