Пастырский визит Папы Франциска в Сицилию: Пьяцца-Армерина (+ ФОТО)

Быть бедными среди бедных и ради бедных: этот радикальный выбор поместной Церкви в сицилийском городе Пьяцца-Армерина является следствием признания в человеческих страданиях ран Самого Господа: Папа Франциск подчеркнул это, обращаясь к верующим епархии Пьяцца-Армерина в начале своего пастырского визита в Сицилию. Встреча прошла в суботу 15 сентября на площади Европы.

Отметив социальные язвы, характерные для города и для Сицилии в целом, — такие как низкий уровень общественного и культурного развития, безработица, алкоголизм и другие виды зависимости, — Папа подчеркнул, что внимание к ранам общества и Церкви не означает дискредитацию или пессимизм: смотреть на раны и прикасаться к ним означает «воспринимать историю и плоть Христа как место спасения и освобождения». Папа призвал евангелизировать территорию, отправляясь именно от ее крестов и страданий. Для успеха этой миссии необходимо, чтобы Церковь была Церковью соборности, Церковью Слова и миссионерского милосердия, чтобы она была по-настоящему евхаристической общиной. В Церкви соборности и Слова все выслушивают друг друга, но прежде всего слушают Слово Божье, особенно посредством lectio divina. Для того чтобы осуществлять свою миссию, церковная община призвана ориентироваться на дух первой христианской общины, мужественно свидетельствовавшей о Христовом воскресении.

Говоря о христианском милосердии, Папа подчеркнул, что оно не ограничивается оказанием помощи и не впадает в филантропию, но «побуждает ученика и всю общину выявлять причины проблем и пытаться их искоренить, насколько это возможно, действуя вместе с самими нуждающимися братьями».

Церковь призвана уделять должное внимание молодежи и ее проблемам, отметил далее Папа Франциск. Часто молодые люди не доверяют Церкви; обращаясь к ним, Папа предложил им подойти к священникам и епископам и объяснить, почему именно они им не доверяют. Пресвитеров же Папа призвал всегда терпеливо выслушивать молодежь, поскольку это терпение конструктивно: «В беспокойстве молодежи заложены семена будущего».

Упоминая о сокращении числа верных, посещающих воскресную Мессу, Епископ Рима сказал, что «важно не быть одержимыми цифрами»: «Я прошу вас жить в блаженстве малых, как горчичное зерно, малое стадо, горсть закваски, как маленькое неугасимое пламя и крупица соли».

Источник: Vatican News