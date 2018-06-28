Пастырские указания польских епископов к «Amoris Laetitia»

В апостольском увещании «Amoris Laetitia» Папа Франциск не ставит под сомнение учительство своих преемников: на этом утверждении основан документ Польской епископской конференции «Пастырские указания в свете апостольского увещания ʺAmoris Laetitiaʺ». «Мы принимаем с уважительным вниманием и усердием постсинодальное апостольское увещание Папы Франциска, — подчеркивают польские иерархи, — как проявление его заботы о здоровье супружеской любви в семье». Епископы отмечают, что этот документ – итог двухлетней дискуссии, позволившей по-новому взглянуть на деятельность Церкви в Польше в сфере пастырской опеки помолвленных, супругов и семей. Поясняя необходимость ответа на эпохальные перемены в обществе, епископы приводят пример из недавней истории: в 1956 году, когда в Польше был принят закон, допускающий прерывание беременности, Церковь отреагировала созданием первых католических семейных консультаций. Поэтому сегодня важно «прилагать усилия на более широкой шкале душепопечения о вступающих в брак и о семьях, часто затронутых кризисом веры и любви». В этом смысле «светом на пути христианского созревания» становится приглашение Папы к «евангельскому стилю» по отношению к этим ситуациям.

Отмечая «герменевтику преемственности», которая характеризует любое обновление в Церкви, отвечающее нуждам нашего времени, епископы интерпретируют «Amoris Laetitia» как «дополнение и актуализацию предыдущего учительства Церкви в отношении брака и семьи» в соответствии с ключевыми словами понтификата Папы Франциска: «мягкость и близость». В постсинодальном послании Святейший Отец предлагает поместить супружество «на более реалистичную стезю, постепенно ведущую к святости в Церкви». Папа подчеркивает, что «пастырское и миссионерское обращение в деле поддержки брака и семьи не может оставлять в стороне людей нуждающихся и тех, которые живут в сложных ситуациях». Именно в этой перспективе епископы предлагают пути, соответствующие общественным и нравственным переменам, затронувшим Польшу. Перечисляя эти «сложные ситуации», польские епископы упоминают о смерти одного из супругов, а также о неканонических ситуациях. В этих случаях «пастыри и их сотрудники должны прежде всего предложить верным свет веры и с деликатностью заверить их в сострадательной близости». Необходимо «проявлять понимание также в отношении верных, которые после краха церковного брака заключили новый гражданский союз» и при этом «жаждут полного участия в Евхаристии, принимая решение жить как брат и сестра».

Польские епископы посвящают часть документа пастырскому подходу к разведенным, вступившим в новый брак: этот подход должен быть основан, в соответствии с указаниями «Amoris Laetitia», на тщательном распознавании, включающем испытание совести, оценку возможности примирения с супругом и попытки примирения. «Распознавание, — уточняют иерархи, — будучи динамическим процессом, должно всегда оставаться открытым к новым этапам развития и новым решениям, принятым совестью, которые позволяют полностью реализовать идеал». «Учитывая сложность пастырских ситуаций верных, связанных супружескими узами и поэтому не имеющих возможности – несмотря на большое желание – сочетаться церковным браком с человеком, с которым они сожительствуют, — читаем в тексте, — необходимо в каждом отдельном случае оценить уместность глубокого распознавания ситуации». Это распознавание в первую очередь необходимо для того, чтобы определить, был ли действительным заключенный прежде брак. Если же брак всё же действителен, нужно «продолжать распознавание», анализируя, какой образ жизни ведут эти верные в неканонической связи: хранят ли верность, посвящают ли себя детям, следуют ли христианскому обязательству, осознают ли неправильность и греховность своей ситуации, желают ли изменить ее, — даже если не могут, не усугубив вину (например, в случае ответственности за воспитание детей). Всё это требует «индивидуального, последовательного и продолжительного процесса духовного руководства», подчеркивают польские епископы. Процесс распознавания невозможно завершить несколькими встречами: он подразумевает консультации с пастырем, компетентным в области церковного права, или посещение епархиального центра душепопечения о семье. Главная цель духовного руководства в случае неупорядоченных ситуаций – помочь верующим «продолжать духовный путь в церковной общине».

Ольга Сакун на Vatican News