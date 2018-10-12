Пастырская конференция Преображенской епархии завершилась

В заключительный день Епархиальной пастырской конференции с докладом о душепопечительском служении молодежи выступил отец Александр Деппершмидт. Затем началась работа в группах, предполагавшая обмен мнениями по темам, затрагивавшимся во всё время проведения конференции, итоги которого были подведены на общем заседании во второй половине дня. Программу встречи, после св. Мессы, завершил традиционный «Веселый вечер», организованный сестрами-монахинями из Кемерово.

Последний день работы Пастырской конференции Преображенской епархии — в фоторепортаже студии КАНА: