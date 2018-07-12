Пастор из Германии на лошадях привезет в Россию «колокол мира»

Лютеранский священник из немецкого города Брюк в земле Бранденбург Хельмут Кауц собирается привести в Великий Новгород «колокол мира». Об этом сообщает ИА Великий Новгород.ру со ссылкой на издание Schweriner Volkszeitung.

Путешествие будет посвящено 100-летию окончания Первой мировой войны. Оно пройдет вдоль средневекового Ганзейского торгового пути.

В среду 18 июля повозки стартуют из Брюка. Караван из 9 повозок, запряжённых 18-ю лошадьми-тяжеловозами, выдвинется из Германии в Россию.

Первая важная остановка на пути – Бранденбургские ворота – запланирована на пятницу, 20 июля. Известные политики встретят участников конного пробега и пожелают им в пути здоровья, силы, выносливости и мира.

Маршрут длинною 2100 км проляжет через Польшу, Калининградскую область, Литву, Латвию, Эстонию и в начале октября завершится в «старом Ганзейском поселении» — Великом Новгороде.

Хельмут Кауц сообщил, что в 2009 году группа энтузиастов уже устраивала путешествие вдоль средневекового Ганзейского торгового пути из города Брюк в бельгийский Брюгге. Теперь настала очередь Великого Новгорода, где «реконструкторы» хотят поставить «знак мира и взаимопонимания» — колокол, который установят в одной из новгородских церквей.

«С теми людьми, которых мы встретим по дороге, мы будем делиться нашим видением единой Европы, тем, как мы связаны общей историей, которую можно даже почувствовать в российском Великом Новгороде — там есть бронзовые врата, на которых изображен Магдебургский архиепископ Вихманн», — рассказал пастор.

Тур дружбы организует Объединение по разведению и спорту на тяжеловозных лошадях города Брюк.