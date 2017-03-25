Пасхальная тайна – единственный ответ на актуальные проблемы человека. Третья проповедь о. Канталамессы

Отец Раньеро Канталамесса, проповедник Папского дома, произнес третью великопостную проповедь для Папы и Римской Курии. Ее тема – «Святой Дух вводит нас в тайну смерти Христа».

Священник начал с упоминания об интервью, в котором его спросили: «Какое место будет занимать в ваших размышлениях актуальность?». Отталкиваясь от этого вопроса, проповедник остановился на значении слова «актуальный». По его мнению, это слово означает не только «то, что происходит» и не является синонимом слова «недавний». Самые «актуальные» вещи вечны, они затрагивают людей в сокровеннейшем измерении их бытия, в каждую эпоху и в любой культуре. Примерно такая же разница есть между словами «срочный» и «важный». Часто мы срочное ставим выше важного, а недавнее — выше вечного. Такова тенденция современной коммуникации.

Что может быть важнее и актуальнее для верующего, как и для любого другого человека, чем знание о том, есть ли смысл в жизни или нет, является ли смерть концом всего или же, наоборот, началом новой жизни? Пасхальная тайна смерти и воскресения Христа – единственный ответ на эти вопросы. Разница между актуальностью новостей в СМИ и актуальностью пасхальной тайны и подобна разнице между теми, кто смотрит на следы от волн на песке, которые следующая волна сотрет бесследно, и теми, кто поднимает взгляд и созерцает море в его бесконечности.

В Послании к Евреям говорится: «Иисус Христос Духом Святым принес Себя непорочного Богу». Таким образом, как человек Иисус получил от Святого Духа импульс принести Себя в жертву Отцу и силу, поддерживавшую Его на протяжении страданий.

Что же изменилось в отношении смерти с Иисусом Христом? «Все и ничего, — отметил отец Канталамесса. – Ничего для разума, все для веры. Ничего не поменялось в отношении необходимости войти в гроб, но дана возможность выйти из него». Именно это и объясняет парадоксальное отношение верующего к смерти: оно очень похоже на отношение любого другого человека и в то же время оно совсем иное. С одной стороны – печаль, страх того, кто должен упасть в мрачную пропасть, с другой же – надежда, потому что христианин знает, что он может из этой пропасти выйти.

Источник: Радио Ватикана