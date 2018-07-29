Парламент Италии рассмотрит законопроект, который обяжет все общественные учреждения страны размещать на видном месте распятия

РИМ. В итальянском парламенте внесен на рассмотрение законопроект, который предлагает обязать все общественные учреждения страны размещать на видном месте распятия, сообщает информационное агентство CNA со ссылкой на итальянский новостной журнал L’Espresso.

Авторы законопроекта хотят, чтобы распятие висело на видном месте в школах, университетах, тюрьмах, общественных учреждениях, консульствах, посольствах и портах. За несогласие разместить распятия авторы законопроекта предлагают назначать штраф в сумме 1000 евро.

Законопроект был представлен партией «Lega Nord». В настоящее время законопроект ожидает рассмотрения в Палате и Сенате.

Недавно аналогичный закон был принят в Баварии, напоминает «Седмица.ру».