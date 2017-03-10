Папский проповедник об избрании темы великопостных проповедей

В современных обществах, где СМИ определяют список приоритетов, всегда существует соблазн отдать предпочтение «срочному» перед «важным» и противопоставить «недавнее» «вечному», отметил проповедник Папского дома в интервью газете «L’Osservatore Romano» накануне первой великопостной проповеди для Папы и сотрудников Римской Курии.

Темой нынешних пяти размышлений, которые подготовил отец Раньеро Канталамесса, будут слова апостола Павла: «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым» (1 Кор 12,3).

Проповедник объяснил, что решил посвятить свои проповеди именно Святому Духу по двум причинам: чтобы обратить внимание на то, что широкое понимание значения Святого Духа в жизни и богословия Церкви является плодом Второго Ватиканского Собора, и чтобы напомнить, что в этом году отмечается 50-летие католического движения «Обновление в Святом Духе», которое объединило десятки миллионов верующих по всему миру.

По мысли итальянского капуцина, выбранная тема является всегда важной и актуальной, если под актуальностью не понимать исключительно недавние события, на которых обычно концентрируют наше внимание средства массовой информации.

«Что может быть более важным и актуальным для верующего, и даже для каждого человека — это ответ на вопросы: имеет ли жизнь смысл, или нет? смерть — это конец всего, или наоборот — начало новой жизни? Именно Пасхальная Тайна смерти и Воскресения Христа, которую я хочу рассмотреть в аспекте участия в ней Святого Духа, является единственным ответом на эти вопросы», — сказал проповедник Папского дома.

Великопостные проповеди будут звучать в часовне ватиканского Апостольского дворца по пятницам в течение всего Великого Поста.

По материалам Radio Vaticana