Папский Григорианский университет: лиценциат по защите несовершеннолетних

9 февраля в Папском Григорианском университете в Риме состоялась презентация нового курса на соискание диплома, а также степени лиценциата (в системе Болонского процесса она соответствует степени магистра) по специальности «Защита несовершеннолетних». Он открылся при Центре защиты несовершеннолетних, действующем при Институте психологии этого университета с 2012 года. Новый курс готовит руководителей церковных офисов по защите детей и уязвимых взрослых от злоупотреблений.

На новый курс обучения могут поступить обладатели по меньшей мере степени бакалавра по таким специальностям, как психология, богословия, медицина, правоведение, педагогика.

Основными направлениями нового курса, преподавание на котором осуществляется на английском языке, будет первый контакт и сопровождение жертв злоупотреблений, а также междисциплинарное изучение феномена злоупотреблений.

Источник: Радио Ватикана