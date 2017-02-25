Папский благотворительный фонд Kirche in Not отмечает 70 лет деятельности

Папский благотворительный фонд Kirche in Not отмечает 70 лет деятельности

Февраль 25, 2017

Международный католический фонд («Помощь Церкви в нужде») в этом году отмечает 70-летие своего существования. Он был основан по инициативе Папы Пия XII в 1947 году.

Изначально акция под названием «Помощь священникам с Востока», основанная  голландским священником Веренфридом ван Страатеном, была ориентирована на помощь солдатам, возвращавшимся с фронтов после Второй мировой войны, их семьям, а также европейским беженцам-католикам. Позднее акция стала носить название «Помощь церкви в нужде» и начала поддерживать проекты помощи христианским общинам и организациям по всему миру.

image128634526В 1950-х годах организация расширила свою деятельность и стала помогать Церкви в коммунистических странах.

Сегодня фонд оказывает помощь в сфере фармации семинаристов, священников и монашествующих лиц, в деле строительства храмов и часовен, финансирует приобретение автомобилей и велосипедов для пастырей Латинской Америки, Азии, Африки и Восточной Европы. Помогает фонд беженцам, а также поддерживает проекты по изданию религиозной литературы. Особое место в деятельности организации занимает проект «Библия для детей», которая издается более чем на 150 языках.

ACN-20150709-26883На сегодня Папский фонд поддерживает пастырскую работу там, где преследуется, особенно на Ближнем Востоке, где христиане подвергаются гонениям и находятся в опасности.

Ежегодно фонд реализует около пяти тысяч проектов в 140 странах мира. В 23 странах организация имеет свои представительства. Национальные отделения фонда действуют в 17 странах Европы, обеих Америк, а также в Австралии. Деньги приходят в фонд через пожертвования более 600 тысяч благотворителей из стран, в которых действуют представительства.

В 2011 году организация изменила свой статус. По решению Папы Римского Бенедикта XVI этот международный благотворительный фонд стал Папским фондом. Официальный центр «Помощи Церкви в нужде» стал находиться в Ватикане, а международная штаб-квартира фонда осталась на прежнем месте – в немецком Кёнигштайне.

1357313857.nvНовым президентом фонда Святейший Отец назначил префекта Конгрегации по делам духовенства кардинала Мауро Пьяченцу.

В свою очередь, кардинал Пьяченца назначил исполнительным президентом организации барона Иоханнеса Непомука Хееремана фон Зюйдтвика. Ранее барон Хеереман в течение 30 лет был генеральным секретарем и исполнительным президентом Мальтийского ордена в Германии.

Юбилейные торжества в честь 70-летия Фонда будут сопряжены с большим паломничеством в Фатиму 11-16 сентября 2017 года.

 

По материалам catholic.by

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