Папский благотворительный фонд Kirche in Not отмечает 70 лет деятельности

Международный католический фонд Kirche in Not («Помощь Церкви в нужде») в этом году отмечает 70-летие своего существования. Он был основан по инициативе Папы Пия XII в 1947 году.

Изначально акция под названием «Помощь священникам с Востока», основанная голландским священником Веренфридом ван Страатеном, была ориентирована на помощь солдатам, возвращавшимся с фронтов после Второй мировой войны, их семьям, а также европейским беженцам-католикам. Позднее акция стала носить название «Помощь церкви в нужде» и начала поддерживать проекты помощи христианским общинам и организациям по всему миру.

В 1950-х годах организация расширила свою деятельность и стала помогать Церкви в коммунистических странах.

Сегодня фонд оказывает помощь в сфере фармации семинаристов, священников и монашествующих лиц, в деле строительства храмов и часовен, финансирует приобретение автомобилей и велосипедов для пастырей Латинской Америки, Азии, Африки и Восточной Европы. Помогает фонд беженцам, а также поддерживает проекты по изданию религиозной литературы. Особое место в деятельности организации занимает проект «Библия для детей», которая издается более чем на 150 языках.

На сегодня Папский фонд поддерживает пастырскую работу там, где Церковь преследуется, особенно на Ближнем Востоке, где христиане подвергаются гонениям и находятся в опасности.

Ежегодно фонд реализует около пяти тысяч проектов в 140 странах мира. В 23 странах организация имеет свои представительства. Национальные отделения фонда действуют в 17 странах Европы, обеих Америк, а также в Австралии. Деньги приходят в фонд через пожертвования более 600 тысяч благотворителей из стран, в которых действуют представительства.

В 2011 году организация изменила свой статус. По решению Папы Римского Бенедикта XVI этот международный благотворительный фонд стал Папским фондом. Официальный центр «Помощи Церкви в нужде» стал находиться в Ватикане, а международная штаб-квартира фонда осталась на прежнем месте – в немецком Кёнигштайне.

Новым президентом фонда Святейший Отец назначил префекта Конгрегации по делам духовенства кардинала Мауро Пьяченцу.

В свою очередь, кардинал Пьяченца назначил исполнительным президентом организации барона Иоханнеса Непомука Хееремана фон Зюйдтвика. Ранее барон Хеереман в течение 30 лет был генеральным секретарем и исполнительным президентом Мальтийского ордена в Германии.

Юбилейные торжества в честь 70-летия Фонда будут сопряжены с большим паломничеством в Фатиму 11-16 сентября 2017 года.

По материалам catholic.by