«Папская клиника»: более качественная и быстрая помощь детям

Ватиканская педиатрическая клиника «Бамбино Джезу» (Bambino Gesù) представила отчет по итогам своей работы в 2017 году.

Презентация состоялась 11 июля 2018 г. в конференц-зале при римской базилике св. Павла за стенами.

Впервые больница «Бамбино Джезу», которая, кстати, в 2019 году отметит свое 150-летие, представила вместе результаты своей медицинской, исследовательской и социальной деятельности, выделив проекты и инициативы, которые, как ожидается, изменят облик учреждения.

Из обнародованных показателей непосредственной медицинской деятельности видны тенденции к увеличению случаев госпитализации (свыше 28 тыс. за 2017 год) и оказания клинико-диагностических услуг (почти 2 млн.). За прошедший год специалистами больницы была проведена 321 трансплантация органов и тканей, проведено лечение 13 тыс. пациентов с редкими заболеваниями.

В области научной деятельности учреждения наблюдается рост проведенных исследований, результатом которых стало обнаружение 16 новых редких заболеваний и публикация 663 научных статей.

Финансовые показатели деятельности детской больницы свидетельствуют о положительной динамике: по итогам 2017 г. доход больницы составил 322,2 млн. евро, в то время как расходы — 313,4 млн. евро. Среди основных источников денежных поступлений клиники — выплаты за оказанные медицинские услуги (214 млн. евро), ежегодный вклад со стороны государства (43,5 млн. евро), финансирование научной деятельности (20 млн. евро) и пожертвования (3 млн. евро).

В ближайшее время медицинский комплекс «Бамбино Джезу» расширится благодаря открытию в Риме трех новых корпусов: педиатрического хосписа для оказания паллиативной помощи больным детям; дополнительного лечебного корпуса, который сможет принять до 70 пациентов; и нового просторного корпуса педиатрической клиники в центре итальянской столицы.

В завершение встречи присутствовавший на ней госсекретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин передал руководству и сотрудникам «Бамбино Джезу» приветствие от имени Папы Франциска и заверил, что для него очень важны состояние и деятельность этого учреждения, которое он считает «действенным инструментом проявления милосердия».

По материалам Vatican News