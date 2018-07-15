Базилика Святого Павла вне Стен поможет перенестись в средневековый Рим (+ ВИДЕО)

Археологическая зона в Монашеском саду базилики Святого Павла вне Стен вновь открылась для посетителей. Теперь паломники и туристы смогут погрузиться в атмосферу средневекового Рима, спустившись на несколько метров ниже уровня современного города: к услугам гостей — обновлённые музеографические решения, новые маршруты и оригинальное освещение отреставрированных экспонатов.

Работы проводились под эгидой администрации Папской базилики Святого Павла вне Стен, Ватиканских музеев, Папского института христианской археологии и римского университета «La Sapienza». Проект включал в себя, в частности, восстановление и очистку древних фундаментов, напольных и настенных поверхностей и потолков; итальянские учёные смогли углубить исследования в различных дисциплинах.

Выставленные на обозрение древние постройки представляют собой плотную вереницу зданий, которые во второй половине IX века были ограждены защитными стенами; они — ровесники городской цитадели Iohannipolis (названной в честь её основателя Папы Иоанна VIII), которая служила пристанищем для паломников и местом для монашеских обителей. Среди мраморных обломков археологи обнаружили части саркофагов, а самое древнее здание из этой зоны раскопок было построено между концом V века и началом VI: по мнению учёных, это был один из «домов для бедных», построенных Папой Римским Симмахом.

Впервые археологическая зона в Монашеском саду базилики Святого Павла вне Стен была открыта для посетителей пять лет назад.

Источник: Vatican News