Папе подарили «Веспу» для благотворительных целей

2 сентября перед молитвой «Ангел Господень» Папа Франциск получил в подарок знаменитый итальянский мотороллер «Веспа», который ему преподнёс на благотворительные цели национальный клуб «Vespa nel Tempo».

Оригинальный белый скутер модели 50R 1971 года снабжён номерным знаком «BF362918» (Бергольо Франциск, год его рождения и дата вручения подарка 2 сентября 2018 г.); вместе с мотороллером Святейший Отец получил белый мотоциклетный шлем с гербом Ватикана.

Вместе с небольшой делегацией клуба на ватиканской площади Святой Марфы находился апостольский элемозинарий кардинал Конрад Краевский: иерарх предназначит ценный подарок на благотворительные цели, возможно, он выставит его на аукционе.

В воскресной молитве на площади Святого Петра приняли участие шестьсот мотоциклистов: свои «Веспы» они запарковали на территории Ватикана. После молитвы «Ангел Господень» Папа Франциск обратился к ним с тёплыми словами приветствия.

640 любителей итальянского скутера из 77 клубов со всего мира прибыли в Рим по случаю Второй международной встречи «Roma Caput Mundi Vespa»: каждый из этих клубов подарил цветочный куст для садов и парков Вечного города.

Источник: Vatican News