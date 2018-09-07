Папа: злословие несовместимо с искренним раскаянием

Если мы не умеем обвинять самих себя, не признаем себя грешниками, значит, мы уклонились от христианского пути: эту мысль Папа Франциск подчеркнул в проповеди на вчерашней Мессе в Доме Святой Марфы.

В отрывке из Евангелия, прочитанном 6 сентября рассказывается о чудесном улове Симона Петра после того, как Иисус сказал ему отплыть на глубину. Этот отрывок напоминает еще об одном улове – после Воскресения Господа, когда Иисус спрашивает учеников, есть ли у них какая-нибудь пища. В обоих отрывках – пояснил Папа – речь идет о помазании апостола Петра: в первом – как ловца человеков, во втором – как пастыря. Иисус изменяет ему имя: Петр знает, что смена имени означает смену миссии.

Увидев, что сети почти рвутся от количества пойманной рыбы, Петр припадает к коленям Иисуса и восклицает: «Выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный». «Это первый и решающий шаг Ппетра на пути ученичества, — пояснил Святейший Отец, — шаг ученика Иисуса – самообвинение: ʺЯ грешникʺ. Первый шаг Петра является также первым шагом каждого из нас, если мы хотим идти по духовному пути», если хотим служить Иисусу и следовать за Ним. Однако на этом пути мы сталкиваемся с риском: все мы знаем, что грешны, но нелегко обвинять самих себя. «Мы настолько привыкли говорить ʺя грешникʺ, — констатировал Папа, — что это звучит так же, как ʺя человекʺ или ʺя итальянецʺ. Обвинять самого себя означает почувствовать собственную убогость». Это подразумевает чувство стыда. Христианин обвиняет себя не словами, а сердцем, переживая опыт Петра, припавшего к коленям Господа. Он по-настоящему чувствовал себя грешным, а потом -спасенным. Спасение Иисуса Христа приходит к каждому из нас через это искреннее признание. Искреннее исповедание своих грехов – «не косметическое средство», которое парой мазков изменяет наше лицо: искреннее исповедание собственной греховности приводит к изумлению, когда мы по-настоящему чувствуем себя спасенными.

Папа призвал остерегаться искушения обвинять не себя, а других. Когда мы обвиняем других и злословим, то наша исповедь не может быть искренней, она похожа на «макияж», но покаяние «не охватывает сердце», поскольку оно подразумевает только обвинение самого себя.

«Признаком того, что человек, христианин не умеет обвинять себя, является привычка обвинять других, злословить о других, совать нос в чужую жизнь. Это плохой знак», — отметил Папа и пригласил верующих испытывать свою совесть на этот счет и просить у Господа благодати «предстать перед Ним в изумлении от Его присутствия, благодати почувствовать себя грешниками, но по-настоящему, и сказать, подобно Петру: ʺВыйти от меня, ибо я грешникʺ».

Источник: Vatican News