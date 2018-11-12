Папа: журналист-христианин призван к парресии

«Спасибо за то, что вы говорите о прекрасных вещах, которые не появляются на первых полосах, но в центре которых находятся люди»: с такими словами Папа Франциск обратился к учащимся, выпускникам, руководству и спонсорам Института по продвижению новых поколений в публицистике – немецкой католической школы журналистики, основанной пятьдесят лет назад, после Второго Ватиканского собора.

С тех пор – отметил Папа – «ваш институт выпускает квалифицированных журналистов, которые действуют в обществе как христиане», работая как в светских, так и в церковных СМИ.

Христианские журналисты отличаются «позитивным отношением к человеку и профессиональной этикой», напомнил Папа. Для них журналистика – это не просто работа, но миссия и обязательство. Но и христиане легко могут впасть в ловушку общественного мнения, пораженчества и пессимизма, который ослепляет и парализует: чтобы избежать этого риска, необходима парресия, подчеркнул Папа, откровенность, исходящая от Святого Духа и побуждающая верить, что истина Христова делает нас свободными.

«Желаю вам продолжать заниматься журналистикой людей и журналистикой для людей», — сказал в заключение своей речи Папа Франциск.



Источник: Vatican News