Папа: женщина – сотрудница Бога в рождении новой жизни

Епископ Рима обратился к молодежи, собравшейся в святилище Архангела Гавриила.

Во время апостольской поездки Папы Франциска в Ирландию в итальянском святилище Святого архангела Гавриила прошла 38-я по счету смена молодежного палаточного лагеря, которая завершилась Святой Мессой под предстоятельством кард. Тарчизио Бертоне.

Папа Франциск обратился к участникам молодежного лагеря с приветственным посланием, комментируя тему встречи: «Женщина: святыня или рабыня?». С одобрением отзываясь о выборе темы, Папа выражает радость по поводу того, что многие пожелали «обсудить высокую миссию женщины, сотрудницы Бога в рождении новой жизни, ее незаменимую роль в семье и необходимый вклад в общество, прежде всего по отношению к другим людям, к слабым и беззащитным».

Папа выражает надежду на расширение присутствия и деятельности женщин в Церкви и в обществе, где они смогут «полностью проявить свои дарования тактичности и мягкосердечности, которыми так богата женская душа».

Источник: Vatican News