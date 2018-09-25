Папа заверил эстонскую молодёжь в близости Церкви (+ ФОТО)

25 сентября, в последний день визита в прибалтийские страны, Папа Франциск встретился с молодёжью христианских конфессий в величественном храме Каарли, принадлежащем лютеранской Церкви.

Фреска в алтарной нише содержит фразу из Евангелия от Матфея: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф 11,28). Вы, молодые христиане, можете отождествить себя с некоторыми элементами этого отрывка из Евангелия, сказал в своём обращении к молодёжи Папа Франциск.

Взрослые часто не понимают молодых, не могут со всей определённостью сказать, чего ожидают от них. Молодёжь, со своей стороны желает, чтобы взрослые сопровождали их, понимали без осуждения и умели выслушать. Но это происходит не всегда, в том числе и со стороны христианских Церквей, признал Папа:

«Сегодня я хочу сказать вам, что мы будем плакать вместе с вами, если вы плачете, сопровождать нашим одобрением и улыбками ваши радости, помогать вам жить, следуя за Господом».

Причиной, по которой мы все собрались сегодня здесь, является Иисус, продолжил Папа:

«Многие видят, как кончается любовь их родителей, как испаряется любовь молодоженов; они испытывают боль, когда никого не волнует, что им приходится эмигрировать в поисках работы, или когда на них смотрят с подозрением, потому что они иностранцы».

Но любовь не умерла, — она зовёт нас и призывает идти дальше, заключил Святейший Отец:

«Помолимся об апостольской силе, дабы нести Евангелие другим и не позволять делать из нашей христианской жизни музей воспоминаний. Попросим помощи Святого Духа, дабы мы созерцали историю в перспективе воскресшего Иисуса, — так Церковь сможет идти вперёд, принимая в себя чудеса Господни, восстанавливая свою молодость, радость и красоту невесты, идущей навстречу Господу».

Источник: Vatican News