Папа запретил конгрегации Братьев Милосердия осуществлять эвтаназию

Папа Франциск обратился к католической монашеской конгрегации Братьев Милосердия, заботящейся о больных и инвалидах, с требованием прекратить услугу эвтаназии в психиатрических клиниках, которые находятся в ведении этой конгрегации.

В мае месяце члены этой монашеской общины Папского права, основанной бельгийским священником в 1899 году, объявили о возможности эвтаназии в 15 психиатрических больницах в Бельгии, принадлежащих конгрегации.

Бельгия и Нидерланды – это единственные страны, где врачи уполномочены содействовать смерти людей с ментальными расстройствами по их просьбе. Одним из критериев доступа к эвтаназии является состояние «невыносимого страдания» и заключение трех врачей, в том числе психиатра.

Настоятель бельгийской общины Братьев Милосердия Раф де Рике в особом коммюнике уточнил, что эвтаназия проводится только при отсутствии какой-либо разумной альтернативы, и каждая заявка будет рассматриваться «с максимальной рассудительностью». «Мы уважаем свободу врачей практиковать либо не практиковать эвтаназию», — пишет настоятель, поясняя, что эта свобода «гарантирована законом».

Центральный офис конгрегации Братьев Милосердия находится в Риме. В мае главный настоятель Рене Стокман выступил с заявлением, осуждающим эвтаназию, поскольку она идет вразрез с основными принципами церковного учительства. «Впервые христианская организация утверждает, что эвтаназия является обычной медицинской практикой, соответствующей терапевтической свободе врача», — пишет брат Рене, отмечая, что речь идет о настоящем скандале. Стокман признает, что орден подвергался значительному давлению со стороны общества, но это, убежден он, не должно было стать причиной для уступок. Настоятель добавил, что «секуляризация разрушает конгрегацию в Бельгии».

Таким образом, главный настоятель принял ясную позицию, проинформировал Святейший Престол и начал расследование. Папа Франциск посредством ватиканской Конгрегации институтов посвященной жизни запретил осуществлять эвтаназию в психиатрических больницах ордена. В случае отказа выполнять это распоряжение последуют строгие канонические санкции вплоть до отлучения от Церкви.

В Бельгии большинство пациентов, которые просят об эвтаназии, больны раком или страдают дегенеративными патологиями, в то время как психиатрические больные составляют 3 процента от всех желающих свести счеты с жизнью при врачебном содействии. Ежегодно эвтаназии подвергаются около 4000 человек.

Источник: Радио Ватикана