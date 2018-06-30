Папа: язык спорта универсален

Папа выразил спортсменам соболезнования в связи с недавней трагической гибелью в автокатастрофе двадцатилетней синхронистки Ноэми Карроццы, сообщает Vatican News.

28 июня Папа Франциск принял на аудиенции представителей Итальянской федерации плавания и спортсменов, участвующих в римском трофее «Семь холмов». Это соревнование – отметил Папа – свидетельствует о том, «каких целей можно достичь благодаря серьезным тренировкам, требующим немалого труда, а также отречений». Плавание, как и любой другой вид спорта, может содействовать «воспитанию общечеловеческих и общественных ценностей, укрепляя вместе с телом также характер и волю».

В особенности Папа подчеркнул значение спортивной команды. Хотя плавание – это преимущественно индивидуальный вид спорта, участие в спортивном обществе позволяет почувствовать себя частью команды, в которой очень важны сотрудничество и взаимопомощь. Папа отметил командные виды спорта, связанные с плаванием, такие как водное поло и синхронное плавание, которое – по словам Св. Отца – является поистине «восхвалением команды: все в ней гармония, и высокого результата можно достичь, когда спортсмены перемещаются, образуя единое движение». Папа выразил восхищение этим видом спорта, который «для нас, обычных зрителей, кажется практически невозможным, — но и здесь секрет заключается не только в индивидуальных достижениях, но и во взаимопомощи». Папа выразил спортсменам соболезнования в связи с недавней трагической гибелью в автокатастрофе двадцатилетней синхронистки Ноэми Карроццы.

«Язык спорта универсален, — подчеркнул в конце своего обращения Папа Франциск, — и он с легкостью достигает новых поколений. Поэтому я призываю вас передавать через свою деятельность позитивные послания, внося тем самым свой вклад в улучшение общества, в котором мы живем».

Источник: Vatican News