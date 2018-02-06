Папа: взойти к молитве поклонения

Утром 5 февраля Папа Франциск совершил в часовне Дома Святой Марфы утреннюю Мессу и в своей проповеди прокомментировал литургическое чтение из Третьей книги Царств. Библейский фрагмент рассказывает о том, как царь Соломон собрал весь народ, чтобы вместе с Ковчегом Завета взойти в новый Иерусалимский храм.

Путь наверх, отметил Папа Франциск, нелёгок, и таким он был особенно для израильтян: люди несли с собой личную историческую память, тяжёлые скрижали Завета, которые были некогда вручены Моисею. Эти высеченные на камне слова Заповедей, отметил Святейший Отец, были оригинальными, нетронутыми «барочной» вязью интерпретаций: это был совершенный, первоначальный союз любви Бога и человека.

Люди шли в торжественной процессии наверх, принося жертвоприношения, и когда Ковчег Завета внесли в святилище, Храм наполнился мистическим облаком славы Господней. Тогда весь народ с трепетом поклонился: люди замолчали, их молитва стала смиренной и созерцательной.

«Я часто думаю, — отметил Папа, — что мы не учим наших людей поклонению. Да, мы учим их молиться, воспевать и прославлять Бога, но не поклоняться Ему». Молитва поклонения сбивает нас с ног, смиряет, возносит и облагораживает, отметил Епископ Рима и призвал священников наставлять людей поклонению Богу в молчании и тишине. Уже здесь, на земле, мы должны учиться великой молитве созерцательного поклонения, в которой мы вечно пребудем на небесах, подчеркнул Папа Франциск. Неба можно достичь только поднимаясь, храня в сердцах обетования Бога, и этот непростой путь проходит через молитву поклонения.

Перед лицом славы Божьей человеческие слова теряются и исчезают, отметил Папа. В сияющем Храме царь Соломон был в силах произнести только два слова: «Услышь и помилуй».

В конце проповеди Святейший Отец посоветовал верующим:

«Сегодня нам будет полезно побыть в молитве, вспомнить о нашем пути, о полученных милостях, вспомнить об избрании, о полученном обетовании, о Завете. И попытаться взойти к молитве поклонения, чтобы со всем смирением произнести лишь это краткое прошение: ‘Услышь и помилуй’».

Источник: Радио Ватикана