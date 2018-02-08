Папа выразил солидарность с жителями Тайваня, пострадавшими от землетрясения

Папа Франциск выразил солидарность с жителями Тайваня, которые пострадали от сильного землетрясения в портовом городе Хуалянь на востоке страны. В телеграмме соболезнований, за подписью ватиканского госсекретаря кардиналом Пьетро Паролина, Святейший Отец заверяет в своих молитвах о погибших и раненых.

Епископ Рима благодарит гражданские власти и тех, кто участвуют в спасательных операциях и оказывают помощь пострадавшим. В конце телеграммы Папа Франциск призывает «Божественное благословение силы и мира на весь тайваньский народ».

По предварительным данным, стихийное бедствие унесло жизни по меньшей мере пяти человек, более 240 жителей получили ранения и около шестидесяти пропали без вести.

Источник: Радио Ватикана