Папа выразил соболезнования в связи с железнодорожной катастрофой в Пиольтелло

Папа Франциск выразил глубокие соболезнования родственникам жертв железнодорожной катастрофы, произошедшей утром 25 января в провинции Милана. Недалеко от города Пиольтелло пассажирский поезд сошёл с рельсов; погибли три пассажира и около ста человек получили ранения.

В телеграмме за подписью ватиканского госсекретаря кардинала Пьетро Паролина Святейший Отец заверяет в своих заупокойных молитвах о трагически погибших, желает скорейшего выздоровления для раненых и от всего сердца преподаёт им апостольское благословение.

Источник: Радио Ватикана