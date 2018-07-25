Папа выразил близость пострадавшим от наводнения в Лаосе

Папа Франциск выразил глубокие соболезнования жителям Лаоса, пострадавшим от наводнения, причиной которого стало обрушение недостроенной плотины гидроэлектростанции на юго-востоке азиатской страны.

На провинцию Аттапы обрушилось 5 млрд. кубометров воды: в результате катастрофы более 6.500 людей потеряли кров, сотни пропали без вести.

В телеграмме, подписанной государственным секретарём Ватикана кардиналом Пьетро Паролином, Святейший Отец выражает близость всем пострадавшим, возносит молитвы о вечном упокоении погибших и желает скорейшего выздоровления раненым. Епископ Рима передаёт свои соболезнования и слова утешения семьям, которые оплакивают утрату своих близких и переживаюто пропавших без вести. Папа возносит молитвы обовсех участвующих в поисково-спасательных операциях и о тех, кто помогают жертвам этой трагедии. В конце телеграммы Святейший Отец преподаёт апостольское благословение всему лаосскому народу.

Источник: Vatican News