Папа встретился со словацкими греко-католиками (ФОТО + ВИДЕО)

Утром 6 октября Папа Франциск встретился в Зале Павла VI с большой группой греко-католиков из Словацкой Республики, прибывших в Ватикан паломничеством по случаю 200-летия со дня основания Прешовской епархии.

В своей речи Епископ Рима отметил, что Церковь восточного обряда в Словакии выражает прекрасное разнообразие форм церковной жизни и её внутреннего единства. Святейший Отец приветствовал словацких иерархов и призвал их всегда быть добрыми пастырями по сердцу Бога Отца, служить людям и во всём подражать Христу. В обращении к греко-католическим священникам Папа поблагодарил их за радостное служение и свидетельство веры их семей: с самоотверженностью своих предшественников и мучеников, испытавших гонения и депортации XX века, современные пастыри должны выходить навстречу злободневным вызовам, обмирщению и клерикализму. Сильная и здоровая Церковь включает в себя также образцовую монашескую жизнь и активность новых церковных движений, отметил Папа Франциск.

Обращаясь к словацким мирянам, Епископ Рима сказал:

«В вашем праздничном присутствии здесь, вместе с вашими пастырями, я вижу радостный и благочестивый лик Церкви, сильной в вере, осознающей своё достоинство и гордящейся своей самобытностью. <…> Европейский континент как на Западе, так и на Востоке должен открыть заново свои истоки и призвание; из христианских корней должны произрастать лишь крепкие деревья, приносящие плоды всецелого уважения человеческого достоинства в любых условиях и на каждом этапе жизни».

Святейший Отец призвал словацких паломников бережно хранить византийскую традицию и передавать веру новым поколениям: в этом важном начинании – ещё прежде пастырей – главными героями являются родители, бабушки и дедушки.

В конце встречи Папа Франциск преподал паломникам, их близким и всей греко-католической общине Словацкой Республики апостольское благословение.

Источник: Vatican News