Папа встретился с заключёнными женской тюрьмы (+ ФОТО)

16 января во второй половине дня Папа Франциск посетил заключённых в женской тюрьме Сантьяго.

Встреча в колонии «Сан-Хоакин» прошла на спортивной площадке, украшенной плакатами и цветами; многие из 600 заключённых-матерей были с детьми.

С приветственным словом к Святейшему Отцу обратились монахиня, ответственная за пастырскую опеку, и одна из заключённых.

Поблагодарив за радушную встречу, Папа Франциск отметил, что когда люди раскаиваются и просят прощение за совершённые ошибки, они становятся более человечными и великодушными. Многие из заключённых — мамы, и поэтому они знают, что значит дарить жизнь: сегодня «они призваны порождать будущее», помогать ему расти и развиваться. Это будущее касается не только их детей, но и всего общества. На этом пути следует остерегаться «превращения людей в вещи», которое убивает надежду: никто из заключённых не является абстрактной вещью, одним лишь «номером». Отбывать наказание в тюрьме, по словам Епископа Рима, вовсе не значит перестать мечтать и забыть о своём достоинстве. Никогда нельзя попирать человеческое достоинство, но в любых жизненных ситуациях его нужно оберегать и уважать.

Сегодня женщины-заключённые лишены свободы, отметил Святейший Отец, но это не значит, что так будет всегда: их целью должна стать предстоящая реинтеграция в жизнь общества. Осуждение, которое не видит, что будет после него, — настоящая пытка; тюремное заключение не может сводиться к одному лишь наказанию. По словам Папы Франциска, общественная безопасность не может ограничиваться ужесточением контроля, но призвана постоянно «развиваться благодаря превентивным мерам, труду, воспитанию и активной общественной жизни».

В конце своей речи Епископ Рима обратился к волонтёрам, сотрудникам пенитенциарной службы и жандармам:

«Перед вами стоит деликатная и сложная задача, и я надеюсь, что власти смогут обеспечить вам условия для достойного труда. Достоинство порождает достоинство, и оно заражает сильнее гриппа; достоинство создаёт достоинство».

Источник: Радио Ватикана