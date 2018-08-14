Папа встретился с участниками Францисканского паломничества

10 августа Папа Франциск встретился с молодыми участниками XXXVIII Францисканского пешего паломничества (Лорето-Ассизи-Рим).

В своём обращении к паломникам, которые прошли 117 километров, Святейший Отец выделил три ключевых слова: путь, радость и призвание, а также предостерёг молодёжь от опасности лицемерия.

На официальном сайте Францисканского пешего паломничества сообщается, что речь идёт о «физическом и духовном пути, путешествии посреди красоты и в духе взаимопомощи, которое выходит за рамки тягот и неожиданностей». В тридцать восьмой раз ежегодное паломничество привлекает многих молодых людей из Италии и из-за рубежа, «которые хотят пройти по десятидневному духовному маршруту, дабы осветить свою внутреннюю жизнь».

Источник: Vatican News