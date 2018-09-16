Папа встретился с сицилийским духовенством (+ ФОТО)

15 сентября во второй половине дня Папа Франциск встретился в кафедральном соборе Палермо с местным духовенством, монашествующими и семинаристами.

В начале встречи Святейший Отец помолился у гробницы о. Пино Пульизи, убитого мафией ровно 25 лет назад. В своём обращении Епископ Рима подчеркнул, что священство этого сицилийского блаженного служит великим примером для современных служителей Церкви. Таинства Евхаристии и Примирения должны быть в центре жизни священников, — «людей дара и прощения», «здравых носителей Евангелия», неотделимых от «молитвы, Слова Божьего и Евхаристического хлеба».

Священники призваны быть настоящими свидетелями Церкви – «таинства спасения»; пастырями, которые постоянно сопровождают вверенную им паству и никогда не забывают о молодёжи и новых призваниях, о семьях, больных и нуждающихся. Богопосвящённые люди должны избегать карьеризма, сплетен, клерикализма и двойной жизни. Обращаясь к монахиням, Папа Франциск отметил, что их миссия «велика, потому что Церковь – мать, и она всегда должна сопровождать по-матерински».

Особое внимание Папа Франциск обратил на очень популярное на Сицилии народное благочестие: это прекрасное сокровище, которое нужно ценить и оберегать прежде всего «от использования в интересах мафиозного присутствия». В противном случае местные религиозные традиции рискуют превратиться в «инструмент коррумпированной бравады».

В конце речи Святейший Отец пожелал служителям Церкви на Сицилии быть подлинными свидетелями надежды, то есть Иисуса Христа: эта надежда «проявляется через собственную жизнь, устремлённую к Спасителю».

Источник: Vatican News