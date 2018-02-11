Папа встретился с руководством и персоналом Почты Италии

В полдень 10 февраля Папа Франциск принял на частной аудиенции в Клементийском Зале Ватикана руководство и персонал Почты Италии.

Обращаясь к четырёмстам делегатам, Святейший Отец отметил, что итальянская почтовая служба ставит в центр своей деятельности «не прибыль, а людей», уделяя особое внимание своим сотрудникам и их семьям. Никогда нельзя забывать, подчеркнул Папа Франциск, что истинное богатство — это люди. Многолетняя история Почты Италии показывает, что уважение к персоналу и внимание к клиентам содействует также и прибыли, и эффективности. С момента своего рождения Почта Италии помогала поддерживать непрерывный контакт между семьями и с отдалёнными местами, что способствовало экономическому развитию страны.

Обращаясь к операторам почтовой связи, Святейший Отец попросил их быть терпеливыми и всегда готовыми помочь своим клиентам, а также упражняться в милосердии даже такими маленькими жестами, как улыбка:

«Улыбка всегда является мостом, но это мост великих, потому что проходит от сердца к сердцу: это такой особый мост. Не забывайте об улыбке».

Источник: Радио Ватикана