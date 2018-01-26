Папа встретился с президентом Центральноафриканской Республики

25 января Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане президента Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжа Туадеру.

По сообщению Ватиканского Зала Печати, в ходе дружественной беседы были подтверждены добрые отношения между Святейшим Престолом и Центральноафриканской Республикой, укреплённые Рамочным соглашением, подписанным в Банги 6 сентября 2016 года. Президент Фостен-Арканж Туадера выразил благодарность за особое внимание, с которым Святейший Отец и Католическая Церковь сопровождают жизнь его страны.

Стороны обсудили ситуацию в Центральноафриканской Республике, высоко оценивая эффективные усилия по восстановлению политической и институциональной стабильности. Во время аудиенции была выражена надежда на укрепление плодотворного сотрудничества между различными силами в стране ради общего блага всей нации, отмечая важную роль международного сообщества для продвижения мирного сосуществования и национального примирения.

После беседы со Святейшим Отцом президент Центральноафриканской Республики встретился с государственным секретарём Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и секретарём по связям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

Источник: Радио Ватикана