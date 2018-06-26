Папа встретился с президентом Франции

Папа Римский Франциск принял президента Франции Эмманюэля Макрона в ходе аудиенции в Апостольском дворце во вторник, 26 июня. Об этом сообщает новостной телеканал Rai News 24.

Их первая встреча началась с «сердечных рукопожатий» и прошла за закрытыми дверями в рабочей библиотеке понтифика. Беседа продолжалась 45 минут.

Глава французского государства выжидал год перед своей первой аудиенцией у Епископа Рима, увековечивая таким образом традицию, открытую президентом Рене Коти в 1957 году.

Французского лидера сопровождает супруга Брижит и группа общественных и государственных деятелей страны. Программой визита предусмотрены также переговоры Макрона с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и папским «министром иностранных дел» (секретарем по отношениям с государствами) архиепископом Полем Ричардом Галлахером.

Утром Макрон провел рабочий завтрак с руководителями итальянской католической общины святого Игидия, активно занимающейся проблемами приема иммигрантов и беженцев.

Во второй половине дня президент Франции будет участвовать в торжественной церемонии в Соборе святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме. Политику будет присвоен титул почетного почетного протоканоника Латеранского капитула и вручен крест святого Иоанна.

В кафедральном соборе Рима Эмманюэля Макрона встретят архиепископ-викарий Анджело Де Донатис и все каноники капитула.

Начиная со средних веков эта награда вручается французским королям и президентам. Среди предшественников Макрона, получивших этот орден, — президенты Де Голль, Жискар д’Эстен, Ширак и Саркози, отмечают обозреватели.

По материалам ТАСС и Vatican News