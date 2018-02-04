Папа встретился с президентом движения «Общение и освобождение» о. Карроном

2 февраля 2018 г. Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане президента движения «Общение и освобождение» (Comunione e Liberazione) о. Хулиана Каррона.

В интервью Ватиканскому радио о. Каррон рассказал о встрече с Епископом Рима: в беседе были затронуты важные моменты реализации Папского учительства, рекомендованные этому католическому движению. В 2015 году Святейший Отец встречался с делегатами «Общения и освобождения» на общей аудиенции на площади Святого Петра и позже направил им специальное послание на тему бедности.

Во время встречи в Ватикане о. Каррон рассказал Папе Франциску о заботе движения о мигрантах, детях, заключённых, бедных, о сопровождении и воспитании молодёжи. По словам священника, особое внимание к подрастающему поколению созвучно подготовке к предстоящему Синоду Епископов на тему «Молодежь, вера и распознавание призвания»: нужно слушать молодых людей и быть готовыми к диалогу с ними. Церковное движение стремится осознать нынешние глобальные перемены и нести нежность и милосердие Христа всем нуждающимся, подчеркнул о. Хулиан Каррон.

Источник: Радио Ватикана