Папа встретился с президентом Боливии
Утром 30 июня Папа Франциск принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана президента Многонационального Государства Боливия Хуана Эво Моралеса Айму.
По сообщению Ватиканского Зала печати, во время дружественной беседы были отмечены добрые отношения между Святейшим Престолом и Боливией. Стороны обратили особое внимание на реализацию двусторонних соглашений и обменялись мнениями по ситуации в регионе.
После беседы со Святейшим Отцом боливийский президент встретился с секретарём по связям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером.
Источник: Vatican News
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна