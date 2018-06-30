Папа встретился с президентом Боливии

Папа встретился с президентом Боливии

Июнь 30, 2018

Утром 30 июня принял на частной в Апостольском дворце Ватикана президента Многонационального Государства Хуана Эво Моралеса Айму.

По сообщению Ватиканского Зала печати, во время дружественной беседы были отмечены добрые отношения между Святейшим Престолом и Боливией. Стороны обратили особое внимание на реализацию двусторонних соглашений и обменялись мнениями по ситуации в регионе.

После беседы со Святейшим Отцом боливийский президент встретился с секретарём по связям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

 

Источник: Vatican News

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