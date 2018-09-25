Папа встретился с подопечными Церкви в Таллине (ФОТО + ВИДЕО)

Во второй половине дня 25 сентября в таллинском кафедральном соборе святых Петра и Павла Папа Франциск встретился с большой группой нуждающихся, о которых заботится поместная Церковь: с бедными, матерями-одиночками, людьми с алкогольной зависимостью.

После прозвучавших свидетельств двоих из подопечных – Марины и Владимира – Святейший Отец поблагодарил их за искренние и исполненные веры слова и затем обратился со словами благодарности к заботливым сёстрам-монахиням, которые не страшатся выходить навстречу людям в нужде, неся им помощь и близость милосердного Бога:

«Когда вера не боится отказаться от удобств и начинает действовать, отважно выходя наружу, ей удаётся возвестить самые прекрасные слова Учителя: ‘Да любите друг друга; как Я возлюбил вас’ (Ин 13,34). Любовь разрывает цепи, которые изолируют нас и разделяют, она наводит мосты; любовь позволяет нам строить большую семью, в которой мы все можем чувствовать себя как дома, как в этом доме. Любовь хорошо знает, что такое сострадание и достоинство».

Святейший Отец отметил, что миссионерская вера – подобно таллинским монахиням – отправляется на улицы городов, кварталов и общин, она выражается конкретными жестами, она зовёт самых нуждающихся стать частью великой семьи Бога, в которой есть место для всех.

Епископ Рима призвал эстонских верующих создавать отношения солидарности и близости, сеять и передавать другим Божье Царство: «Господь рассчитывает на вашу историю, на вашу жизнь и ваши руки, чтобы шествовать по городам и входить в реалии вашей жизни».

В конце встречи Святейший Отец преподал участникам встречи апостольское благословение и вознёс молитву, дабы Господь и далее творил чудеса с помощью смелых и неравнодушных христиан.

Источник: Vatican News