Папа встретился с отцом маленького Альфи: только Бог — господин жизни

Утром 18 апреля Папа Франциск принял в ватиканском Доме Святой Марфы Томаса Эванса — отца маленького Альфи. Английский ребёнок страдает от неизвестного нейродегенеративного заболевания и теперь находится в ливерпульской больнице, где врачи — «ради блага самого малыша» — хотят отключить его от системы жизнеобеспечения. Со своей стороны, родители двухлетнего Альфи хотят перевести его в ватиканскую больницу «Bambino Gesù», которая уже заявила о своей готовности помогать ему до конца. Однако возможность переезда в Италию была отклонена как английскими врачами, так и судьями; теперь последнее слово — за Верховным Судом Великобритании.

В конце общей аудиенции 18 апреля Святейший Отец напомнил верующим о случаях Альфи Эванса и французского тяжелобольного Винсента Ламбера, в очередной раз заявляя, что единственным господином жизни — от её начала до естественного конца — является Бог. «Наша обязанность и наш долг — сделать всё, чтобы сохранить жизнь», — подчеркнул Епископ Рима и призвал к уважению жизни каждого человека, особенно самых слабых и беззащитных.

Радио Ватикана