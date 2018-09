Папа встретился с меценатами Ватиканских музеев

Утром 28 сентября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Зале консистории руководителей Ассоциации меценатов Ватиканских музеев («Patrons of the Arts in the Vatican Museums»), по случаю 35-летия со дня её основания.

В обращении к гостям Епископ Рима отметил, что на протяжении всех этих лет щедрость меценатов вносила значительный вклад в восстановление многих сокровищ искусства, хранимых в Музеях Ватикана:

«Искусство было и остаётся главным руслом, которое позволяет прикоснуться к вере ещё больше, чем многие слова и идеи, потому что вместе с верой оно разделяет тот же путь красоты. Красота искусства приносит благо человеческой жизни и создаёт единство: она объединяет Бога, человека и творение в единой симфонии, связывая прошлое, настоящее и будущее».

Юбилей ассоциации меценатов, отметил Святейший Отец, подчёркивает важность возложенной на них миссии – «хранить красоту, столь полезную для человека. Созерцание великих произведений искусства, отражающих веру, помогает нам открыть заново то, что действительно важно, подчеркнул Папа Франциск:

«Христианское искусство позволяет человеку заглянуть в себя и возвыситься над собой: оно возвращает нас к создавшей нас Любви, к Милосердию, которое нас спасает, к Надежде, которая нас ждёт».

В нашем беспокойном и разобщённом мире, обременённом эгоизмом и логикой господства, «искусство является всеобщей потребностью ещё больше чем в прошлом, поскольку оно представляет собой источник гармонии и мира».

В конце обращения Папа Франциск преподал участникам встречи и их семьям апостольское благословение, попросив молиться о нём самом.

Источник: Vatican News