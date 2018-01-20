Папа встретился с коренными народами Амазонии (ФОТО + ВИДЕО)

Вечером 18 января Папа Франциск начал второй этап апостольской поездки по некоторым странам Латинской Америки. Святейший Отец прибыл в столицу Перу почти в полночь по римскому времени.

Первым важным событием после приветственной церемонии стала встреча утром 19 января с коренными народами Амазонии в Пуэрто-Мальдонадо: Папа прибыл на самолете в этот небольшой амазонский городок, который считается «столицей биоразнообразия» Перу.

Первыми словами речи Папы, обращенной к коренным народам, стали слова из Песни хвалы Богу в творении святого Франциска Ассизского, вдохновившие энциклику Святейшего Отца «Laudato si’».

Папа подчеркнул, что он очень ждал этой встречи, и отметил «глубокие раны», Амазонии, свидетелями которых мы сегодня являемся: «Я хотел приехать и посетить вас, выслушать вас, чтобы вместе быть в сердце Церкви, чтобы присоединиться к вашим стремлениям и вместе с вами вновь подтвердить убежденный выбор в пользу защиты жизни, защиты земли и защиты ваших культур». Защита земли, пояснил Св. Отец, имеет целью не что иное, как защиту человеческой жизни: достаточно подумать о тяжкой угрозе углеводородов для здоровья, которые подвергают серьезному риску жизнь семей. Одна из причин ран, нанесенных Амазонии, заключается в незаконной добыче, в которой к тому же используется рабский труд, сопровождаемый торговлей людьми и сексуальными злоупотреблениями. Папа упомянул о распространенном феномене насилия над подростками и женщинами: к сожалению, сказанные об этом пять столетий назад слова святого Турибия, архиепископа Лимского, до сих пор актуальны. Церковь, заверил Папа, «никогда не перестанет возвышать голос в защиту отверженных и страждущих».

Святейший Отец упомянул о так называемых «коренных народах в добровольной изоляции»: они «наиболее уязвимы», пояснил Папа и призвал защищать эти народности, которые становятся для нас живым предостережением против безудержного потребительства, напоминанием, что мы не являемся единоличными хозяевами творения. Необходимо признать вклад этих народностей в общество, не превращая их культуру в музейный экспонат.

Амазония нуждается в защите от нового колониализма, подчеркнул Папа, и первостепенную роль в этом играет семья, умеющая беречь собственную культуру в самые критические времена. Культуру следует защищать от вымирания не меньше, чем флору или фауну, добавил Папа и обратился к епископам с просьбой продвигать межкультурное и двуязычное воспитание и образование в этом регионе. «Мы нуждаемся в том, чтобы коренные народы формировали культуру поместных амазонских Церквей», — сказал далее Папа и пожелал «созидать Церковь с амазонским лицом, Церковь с туземным лицом». Именно в таком духе был созван Синод Епископов по Амазонии, который соберется в 2019 году.

Свою речь Папа завершил приветствием на языке кечуа: “Tinkunakama” – «До новой встречи!»

Источник: Радио Ватикана