Папа встретился с канадскими епископами в рамках их визита ad limina

Утром 27 марта Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане Конференцию епископов Западной Канады, прибывших в Рим с визитом ad limina apostolorum.

Католическая Церковь Канады стоит перед лицом многочисленных социальных и пастырских проблем: за последние десятилетия страна вошла в число самых обмирщённых, приняв на уровне законодательства практики, спорные с этической точки зрения: вспомогательную репродуктивную технологию и суррогатное материнство, клонирование человека, эвтаназию, самоубийство с врачебной помощью, однополые союзы.

Канада занимает территорию, сравнимую с европейской, однако населяют её всего 35 миллионов жителей. Это мозаика народов различного происхождения, объединённых в две культурно-языковые области: англо- и франкоговорящих, что связано с исторической колонизацией страны. Более 40 процентов канадских христиан — католики, протестанты составляют одну треть. Мусульмане представлены двумя процентами населения, по одному проценту приходится на иудеев, буддистов и индуистов.

Канадские католические епископы стоят перед серьёзным вызовом благовестия на многих открытых фронтах. Они обязуются нести евангельское послание в сердце каждого человека, ставя в центр общества человеческую личность. Поместная Церковь не устаёт поднимать вопросы мира, разоружения, устойчивого развития и охраны окружающей среды, социальной справедливости, защиты коренных народов, мигрантов и беженцев, а также всех людей, которых отвергает общество благополучия.

Среди самых болезненных вопросов недавнего прошлого — злоупотребления несовершеннолетними со стороны местного духовенства; осознавая тяжесть совершённого, Католическая Церковь Канады в очередной раз просит прощения за свои грехи.

На частной аудиенции в Ватикане было подчёркнуто плодотворное участие поместной Церкви в экуменическом и межрелигиозном диалоге. Канадские религиозные лидеры единогласно встают на защиту принципов солидарности и мирного сосуществования народов. Примером тому служат недавние совместные заявления после нападения на мечеть в Квебеке, а также против ограничительных иммиграционных мер президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа.

Источник: Радио Ватикана