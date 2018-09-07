Папа встретился с Итальянской ассоциацией родителей (+ ФОТО)

В полдень 7 сентября Папа Франциск встретился в ватиканском Зале Павла VI с большой группой представителей Итальянской ассоциации родителей, которой в этом году исполняется 50 лет.

Этот юбилей, по словам Святейшего Отца, — драгоценный повод для подтверждения мотиваций родителей, действующих согласно принципам христианской этики на благо семьи и воспитания. Семья должна становиться «всё более узнаваемым субъектом и деятелем общественной жизни».

Итальянская ассоциация, отметил Папа, прилагает значительные усилия, чтобы поддержать родителей в их воспитательной задаче, особенно в их отношении к школе, которая всегда была основным партнёром семьи. Однако в наши дни союз между школой и семьей находится на грани распада: семья всё реже ценит труд учителей, а учителя всё более настороженно относятся к родителям. «Чтобы изменить эту ситуацию, кто-то должен сделать первый шаг, победив страх перед другим и великодушно протянув руку», — подчеркнул Папа и призвал укреплять доверие к школе и учителям, «их драгоценным союзникам»: без них родители рискуют остаться беспомощными перед злободневными вызовами современной культуры, общества, СМИ и новых технологий. Подобным образом и школа нуждается в родителях и не может без них достичь своих воспитательных целей. По словам апостольского обращения «Amoris Laetitia», «любой другой сотрудник в процессе воспитания должен действовать от имени родителей, с их согласия и, в определённой мере, по их поручению» (84).

Со своей стороны, отметил Папа, Церковь призвана устранять одиночество, в котором оказались семьи в воспитании своих детей, помогать обществу всегда ориентироваться на семью.

Итальянская ассоциация родителей, по словам Святейшего Отца, обладает двойной силой: энергией людей, «объединённых не против кого-то, а ради блага всех», а также силой от связи с христианской общиной, дающей вдохновение и поддержку.

Дети, отметил далее Папа Франциск, – это самый ценный дар: о них нужно уметь заботиться, предоставляя им необходимую свободу для взросления в человеческом, гражданском и христианском аспектах. Нужно воспитывать детей «этическому, нравственному распознаванию»: эта задача относится и к семье, и к школе.

В конце встречи Епископ Рима благословил итальянских родителей, заверил их в своей молитвенной памяти и попросил молиться о нём самом.

Источник: Vatican News