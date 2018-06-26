Папа встретился с членами фонда «Gravissimum Educationis»

Утром 25 июня Святейший Отец принял на частной аудиенции в Ватикане делегатов фонда «Gravissimum Educationis», которые в эти дни участвуют в римском симпозиуме на тему «Воспитание как преобразование».

Церковный фонд был учреждён Папой Франциском в 2015 году по случаю 50-летия одноимённой декларации Второго Ватиканского собора о христианском воспитании.

«Только изменив воспитание, можно изменить мир», — заявил Папа и высказал участникам аудиенции некоторые пожелания.

Прежде всего Епископ Рима подчеркнул важность «сетевого» взаимодействия школ и университетов для укрепления их образовательных и научных проектов. Это также означает создание в учебных заведениях пространств диалога и встречи с представителями других культур, традиций и религий. Вызовы современности отмечены планетарным масштабом, подчеркнул Святейший Отец, поэтому католическое воспитание должно отличаться широким взглядом ради блага будущих поколений. Живя в глобализованном мире, верующие не могут терять христианской надежды: они призваны «одушевлять» изменившийся мир посредством интеллектуального и нравственного воспитания, отвечая на вызовы социальной справедливости и человеческой нужды. В этом, отметил Епископ Рима, особую роль играют католические научные учреждения, в частности, их исследования в области целостной экологии.

Эффективная работа учёных и исследователей, связанных с фондом «Gravissimum Educationis», должна, по словам Папы Франциска, соответствовать трём основным критериям, и первым из них является чёткая самоидентификация. Она требует «непрерывной согласованности» с миссией католических школ, университетов и исследовательских центров. Это играет важнейшую роль в поддержании наследия христианской цивилизации и в продолжении церковной миссии благовестия, с особым вниманием к самым нуждающимся.

Другим важным критерием является качество. «Это надёжный маяк, освещающий каждый исследовательский и воспитательный проект». Необходимо создавать «передовые междисциплинарные центры», которые рекомендованы апостольской конституцией «Veritatis gaudium» и которые вдохновляют начинания фонда «Gravissimum Educationis».

Третьим критерием работы учёных, отметил Папа Франциск, должна быть гармоничная приверженность общему благу, горизонты которого следует постоянно расширять, воспитывая в людях «чувство принадлежности к человеческой семье».

На этих «трёх прочных колоннах» должна основываться программа научных исследований и действий: «Так она сможет — посредством воспитания — способствовать созиданию будущего, где достоинство человека и всеобщее братство станут глобальными ресурсами, от которых сможет черпать каждый гражданин мира».

В конце обращения к делегатам фонда «Gravissimum Educationis» Папа Франциск поблагодарил их за «достойную и полезную миссию» и призвал на них апостольское благословение, попросив молиться о нём самом.

Источкик: Vatican News