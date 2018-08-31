Папа: встреча семей в Дублине стала пророческим опытом (+ ФОТО)

В среду 29 августа на общей аудиенции Папа Франциск подвел итоги своей апостольской поездки в Ирландию по случаю Всемирной встречи семей. Мы должны уважать человека в любой ситуации, но идеалом остается единство семьи, сказал Папа.

«Моим намерением, — пояснил Святейший Отец, — было утвердить христианские семьи в их призвании и миссии». Святейший Отец отметил, что главными моментами встречи были свидетельства супружеской любви, данные парами разных возрастов: «Их истории напомнили нам, что любовь в браке – это особый дар от Бога, который нужно день за днем взращивать в домашней Церкви, которой является семья». Эти свидетельства показали, насколько мир нуждается в «революции нежности», спасающей от современной культуры непостоянства. «Эта революция начинается в сердце семьи», — подчеркнул Папа Франциск. Он отметил, что центральным событием его поездки был Праздник семей в Дублине, на котором прозвучали свидетельства семей, пострадавших от войны, семей, обновленных прощением, семей, в которых любовь освобождает от сетей зависимости. Особенно трогательным были рассказы пожилых, побудившие задуматься о значении общения между поколениями. «Это звучит жестко, но сегодня, мне кажется, дедушки и бабушки всем мешают. В ʺкультуре отходовʺ стариков выбрасывают, и они отдаляются, — констатировал Папа. – Молодежь, дети должны общаться с бабушками и дедушками, чтобы созидать историю».

Помимо радости, в Ирландии Папе сопутствовали боль и горечь, вызванные страданием жертв различных злоупотреблений, в том числе и со стороны членов Церкви, а также тем фактом, что в прошлом «церковными властям не всегда удавалось надлежащим образом противостоять этим преступлениям».

Папа отметил, что ирландцы обладают крепкой верой, однако в стране очень мало желающих стать священниками: вероятно, причиной тому стали проблемы и скандалы в Церкви. «Мы должны молиться о том, чтобы Господь послал Ирландии святых священников», — сказал Папа и пригласил всех присутствующих вознести молитву Пресвятой Богородице, почитаемой в святилище Нок.

«Дорогие братья и сестры, — сказал Папа, обращаясь к верным на площади Св. Петра, — Всемирная встреча семей в Дублине стала пророческим и утешительным опытом для многих семей, идущих по евангельскому пути брака и семейной жизни; для семей миссионерских, семей-учениц, ставших закваской добра, святости, справедливости и мира. Давайте не забывать о многих, очень многих семьях, которые держатся, растя детей с верностью, прося прощения, когда есть проблемы. Мы забываем о них, потому что сегодня в газетах и журналах модно говорить о разводах. Уверяю вас: это плохо. Да, я уважаю каждого человека, мы все должны уважать людей. Но идеал – это не развод, не разделение. Разрушение семьи — не идеал, идеал – это единство семьи».

Следующая Всемирная встреча семей, сообщил Папа Франциск, пройдет в Риме в 2021 году.

Источник: Vatican News